Gragnanino, camion perde il controllo e si ribalta contro il muro di una villa

Ha fatto tutto da solo l’autista del camion che nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 29 gennaio, forse per evitare l’impatto con un altro mezzo pesante, ha perso il controllo del mezzo, ribaltandosi. L’incidente è avvenuto a pochi metri dall’abitato di Gragnanino in direzione Gragnano. Nell’impatto, il camion si è schiantato contro il muro di una villetta per poi ribaltarsi su di un fianco. Il conducente se l’è cavata con un grosso spavento e all’arrivo dei vigili del fuoco di Piacenza – allertati dal 118 – era già uscito autonomamente dall’abitacolo. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area.