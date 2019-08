Settimana della Letteratura, Luigi Cavanna premiato a Bobbio

E’ stato il professor Luigi Cavanna il grande protagonista della serata conclusiva della “Settimana della letteratura” andata in scena a Bobbio dove il medico è stato insignito con il riconoscimento di “Piacentino dell’anno 2019”. Il direttore del Dipartimento di Oncologia-Ematologia, parso visibilmente emozionato, ha ricevuto il premio dalle mani del sindaco di Bobbio Roberto Pasquali nel corso di un evento caratterizzato dal tutto esaurito di pubblico sotto ai chiostri di San Colombano.

Una serata che ha fatto registrare grande apprezzamento per il video che ha celebrato il 25esimo anniversario di attività delle Edizioni Pontegobbo con la responsabile della casa editrice Daniela Gentili che ha successivamente annunciato il risultato del sondaggio lanciato nel corso dei mesi scorsi e con il quale si è scoperto come “Il nome della rosa” rimanga ancora il libro più letto e amato dai piacentini. Un sondaggio condotto in collaborazione tra Edizioni Pontegobbo e la biblioteca Passerini Landi: è stato Graziano Villaggi, responsabile del servizio biblioteche del comune di Piacenza, a condurre un focus speciale sul capolavoro di Umberto Eco.

E per chiudere, un premio speciale, ovviamente in libri, Maria Grazia Cazzaniga, lettrice bobbiese che, con sessanta libri letti in un anno, è risultata la migliore lettrice del 2018.