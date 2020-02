Carnevale, folla a Podenzano per la sfilata dei carri allegorici. LE FOTO

Carnevale podenzano primo appuntamento del carnevale di valnure valchero

La festa del Carnevale dell’Unione Valnure Valchero è iniziata a Podenzano ed è stato un tripudio di colori e di originalità grazie ai numerosi carri e gruppi mascherati che da piazza Nuova hanno sfilato lungo via Monte Grappa diffondendo una “nevicata” di coriandoli ad ogni passo. Da Podenzano a Rustigazzo, da San Michele di Morfasso a Gropparello, i carri e i gruppi, di privati, associazioni e scuole, si sono superati, per i costumi e i temi affrontati, ma anche nell’ambito della sicurezza. Ogni carro infatti è stato controllato durante il montaggio da un tecnico, un ingegnere, che ha garantito la corretta staticità di ciascun mezzo con specifica relazione tecnica di idoneità. Una festa che è stata vissuta appieno dalle centinaia di partecipanti, sotto l’occhio attento della Polizia locale dell’Unione Valnure Valchero e della Croce Rossa sede di Podenzano, pronta ad intervenire in caso di necessità. Il gruppo folkloristico musicale “La Coppa” di Carpaneto, banda ufficiale dell’Unione, diretta dal maestro Gabriele Barbieri, ha allietato il pomeriggio dal suo carro, nel corteo aperto dalle majorettes con la capitana Emanuela Tiramani.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà