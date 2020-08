Il Kairos Viola Quartet fa il pieno di applausi ad Agazzano

Al via alla presenza di un folto pubblico, ieri sera sono stati gli applausi scroscianti a caratterizzare i concerti del Nicolini ad Agazzano.

Una collaborazione tra amministrazione comunale e Conservatorio nata per portare cultura sul territorio – afferma il direttore del Conservatorio Nicolini Walter Casali -. Questa è proprio l’occasione giusta per far ascoltare al pubblico diversi generi musicali, eseguiti dagli studenti del Conservatorio in una cornice suggestiva e accogliente. Ieri sera di scena il Kairos Viola Quartet composto da Luciano Cavalli, Giulia Bridelli, Priscilla Panzeri e Francesca Fabbri.“ Il gruppo nato all’interno dell’istituto di alta formazione artistica musicale di via Santa Franca, costituito da docenti, e da studenti dei corsi, con lo scopo di valorizzare la letteratura per la viola. Apprezzati ed applauditi i brani proposti di Vivaldi , Telemann e von Dittersdorf. Prossimi appuntamenti in piazza Europa Sabato 5 settembre con Tartamella Jazz Quartet a seguire venerdì 11 settembre, il concerto del Piacenza Saxophone Quartet.

