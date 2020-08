I Manicomics fanno il tutto esaurito anche a Gragnano

Secondo partecipato appuntamento a Gragnano per “Lultimaprovincia 2020″. In scena i Manicomics con lo spettacolo “Viaggio organizzato”. Un cavallo di battaglia nato negli anni ’80 e più volte rappresentato con successo e apprezzamento da parte del pubblico. Questa volta di scena sono stati Matteo Visalberti, Agostino Bossi e Paolo Picci. Molto apprezzate e applaudite le gag rappresentate per raccontare l’avventura di questo viaggio dai risvolti comici.

Prossimo appuntamento il 27 agosto (ore 21) a Rottofreno alla pista polivalente di via Tobagi con “Shoch’em all”. La serata di Gragnano è stata introdotto dai “medici clown” che seguono tutti gli appuntamenti del festival “L’ultimaprovincia”.