Che Classe!: classifica aggiornata, nuovo tema e bonus Biffi

Nuova classifica oggi tra le pagine del quotidiano Libertà e sul sito www.liberta.it, per il gioco Che Classe!.

Continuano ad aumentare i punteggi delle classi concorrenti e anche il numero di quelle che partecipano al nostro gioco.

E’ partito il terzo periodo di gioco, con nuove possibilità di guadagnare punti bonus e raggiungere più velocemente una delle posizioni più ambite!

SCARICA LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Gli elaborati

Per ottenere più punti, ecco su quale tema dovrete concentrare le vostre: per queste due settimane, ovvero fino alle 23.59 del 28 novembre, gli elaborati ci racconteranno “Dovremmo vincere perché…”.

Le regole sono sempre le stesse: è necessario inviare gli elaborati in formato digitale all’indirizzo [email protected]; ogni elaborato vale 5 punti, per un totale massimo di 50 punti per ogni classe ogni due settimane; gli elaborati devono essere riconducibili ad una singola classe, non ad un’intera scuola.

Il bonus Biffi

Novità anche in casa Biffi: dopo le nuove disposizioni, cambia il modo in cui la galleria supporta il nostro gioco. Il nuovo codice infatti è stato affisso alle vetrine della Galleria Biffi Arte, in via Chiapponi: inserendolo in fase di voto, il codice bonus vi permetterà di aumentare di ben 3 punti il vostro voto giornaliero, portando il valore di ogni voto a 4 punti. Anche in questo caso il codice sarà valido solo fino al 28 novembre, quindi affrettatevi e non perdete neanche un minuto!