Questa sera su Telelibertà “Codice Mercury” con un grande Bruce Willis

Un action movie è la proposta di questa sera per l’appuntamento delle 21.00 di “Scarpette rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema del passato: “Codice Mercury” è un thriller del 1988 diretto da Harold Becker, interpretato da Bruce Willis in uno dei suoi classici ruoli da protettore dell’ordine finito male, in questo caso Art Jeffries, un agente dell’Fbi relegato a lavorare alla scrivania. Quando Simon Lynch, un bambino autistico di nove anni con una grande abilità per numeri e lettere, riesce a decifrare un codice militare segreto della Nsa che garantisce la sicurezza degli agenti americani che operano all’estero, qualcuno decide di eliminarlo.

