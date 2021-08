Da Bettola manda pupazzi e bambole agli attori de “La casa nella prateria”

I verdi prati di Bettola potrebbero presto essere lo sfondo di una reunion del cast de “La Casa Nella Prateria”. A renderlo possibile una piacentina, Laura Lertua, che nel tempo libero si diverte realizzare pupazzi e bambole di pezza. Ne ha create due raffiguranti due personaggi del cast: Dan McBride, che nella serie interpretava Henry Riley, e Alison Arngrin che in televisione era Nellie Oleson, recapitolandole ai due attori in America.

Durante la pandemia la piacentina è diventata amica di McBride che vedendo gli scenari della Val Nure, vorrebbe organizzare una reunion del cast, la prima in Italia.

“Dopo che Laura mi ha mostrato alcune foto di Bettola, sono andato a fare qualche ricerca su internet e ne sono rimasto davvero incantato – racconta McBride, in videochiamata con Libertà – Sarebbe fantastico poter venire con il resto della gang. Ne ho già parlato con Nellie, dice che anche il resto del gruppo verrebbe sicuramente: Mary, Carrie e Albert Ingalls, Almanzo Wilder…”. Ma in concreto, come si svolge una reunion? “Dipende, in un’occasione la facemmo nei posti d’infanzia di Laura Ingalls, nel Winsconsin, un’altra volta negli studi della Warner a Los Angeles. Quando andammo a Tolone, ci furono 5 giorni di attività tra incontri con la stampa, giri per le città e una giornata intera dedicata ai fan, con autografi e foto». In Italia non sono mai venuti, “ma sogno di venirci da una vita, poterci riunire nei luoghi di Laura sarebbe fantastico, avete davvero un tesoro”.