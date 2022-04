Torna dopo due anni il Luna park a Piacenza: “Ingresso gratuito per i bimbi ucraini”

Dopo due anni di stop a causa della pandemia da Covid, il luna park torna a Piacenza regalando, inoltre, un pomeriggio di divertimento ai bambini ucraini che “potranno salire sulle attrazioni gratuitamente” spiega Carlo Manucci, presidente del comitato tecnico del festival.

Da questo sabato, 30 aprile, sino al 5 giugno, in via Diete di Roncaglia (zona Cementi Rossi). “Sarà il più grande parco divertimenti mai ospitato a Piacenza. Spalmato su oltre 15mila metri quadrati di superficie, sarà come essere in una città dentro la città – sottolinea Manucci -. Circa cinquanta attrazioni e qualche grossa novità, tra cui “Sky Tower”: una torre panoramica alta 35 metri, una vera esclusiva per questa città”.

Il luna park sarà aperto il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00 e dalle 20.30 alle 23.00; il mercoledì e il sabato dalle 16.00 alle 23.00 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 23.00. Tutti i mercoledì e le domeniche sono previsti sconti alle attrazioni convenzionate. All’inaugurazione verranno consegnate alcuni “paghi 1 prendi 2” per i primi mille visitatori.

L’ARTICOLO SU LIBERTA’