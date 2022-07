E’ ritornato il Sun Rock festival a Sarmato. Musica, balli e auto anni cinquanta

Tre serate per immergersi negli anni cinquanta con il Sun Rock, evento iniziato ieri sera a Sarmato con l’esibizione dei “Little till and his band”. Dopo la sospensione causata dalla pandemia, il festival è ritornato con un nuovo palco e una pista di 150 metri quadrati per potersi scatenare nei balli rockabilly. Inoltre, per chi vorrà provare una nuova esperienza, ci sarà la possibilità di frequentare una vera e propria scuola di ballo con insegnanti professionisti.

Non solo danza, ma anche auto d’epoca, bancarelle un barber shop per acconciature naturalmente anni cinquanta. Nelle prossime due serate al Sun Rock si potrà anche farsi fotografare davanti a sfondi rappresentativi dei drive in e dei bar dell’epoca o accanto ad auto originali in mostra nei pressi della pista da ballo.

Per la serata di stasera grande attesa per l’esibizione dei “The goose bumps Vince and The moon boppers”. Domenica sarà il turno dei “The goodfellas” con Mike Sanchez. La parte culinaria è curata dalla associazione S.L.U.R.P che propone un menù realizzato in collaborazione con produttori locali. Attenzione anche all’ecologia e all’ambiente con l’utilizzo di stoviglie lavabili, bicchieri e borracce gliffate Sun Festival.