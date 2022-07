Bobbio Film Festival, tutto esaurito alla prima. Protagonisti i Manetti Bros

Folla e molto entusiasmo per la serata iniziale della venticinquesima edizione del Bobbio Film Festival, che ha aperto con “Diabolik” dei Manetti Bros. Purtroppo sia Miriam Leone che Luca Marinelli, per problemi organizzativi legati ai set, non sono potuti arrivare a Bobbio, e quindi la serata é stata gestita dai due registi, dal produttore Carlo Macchitella e da Valerio Mastandrea, che con il solito guizzo surreale ha travolto la platea commentando in diretta i video inviati da Marinelli e Leone.