Teatro, circo contemporaneo, clown: dal 10 agosto arriva Lultimaprovincia festival

Si chiama Lultimaprovincia perché – si legge nella descrizione sul sito ufficiale – copre l’ultima roccaforte culturale dell’Emilia Romagna, prima di tuffarsi in Lombardia, e arriva dove non arrivano le stagioni invernali, con forza e energia, come facevano una volta i gli artisti della Commedia dell’Arte.

E’ il festival di teatro, clown e circo contemporaneo, organizzato da Manicomics in collaborazione con i Comuni di Piacenza e provincia, la Fondazione di Piacenza e Vigevano, il MIC e la Regione Emilia Romagna, che da 31 anni offre pomeriggi e serate di svago e cultura, con artisti giovani emergenti, oltre che della migliore tradizione teatrale e circense italiana ed internazionale.

Oggi la presentazione del programma che andrà dal 14 agosto al 10 settembre.