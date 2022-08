Al via Lultimaprovincia: 17 spettacoli in 15 paesi, da domani fino al 10 settembre

Al via domani, domenica 14 agosto, il Festival Lultimaprovincia, che riprende la sua corsa per le valli, i paesi e le piazze della provincia portando teatro e circo contemporaneo.

Questa edizione, la 31esima, presenta 17 spettacoli in 15 differenti location.

L’avvio domani ad Alta Val Tidone con Petit Cabaret 1924 in “Street Show”.

Il festival è un progetto di Manicomics Teatro, realizzato con il contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano, della Regione Emilia Romagna e del Ministero della Cultura, e con il contributo dei comuni della provincia di Piacenza aderenti al progetto e con il sostegno tramite Art Bonus di Emilia Informatica.