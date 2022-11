Che Classe, 159 sezioni in graduatoria. Ecco la classifica aggiornata

Oggi le classi in graduatoria sono ben 159! Il numero continua a salire, ma attenzione: saranno solamente le prime 138, a seconda del punteggio, quelle che potranno essere incoronate vincitrici.

Per ora potrebbe bastare un piccolo sforzo in più per scalare tantissime posizioni, ma il nostro viaggio insieme è ancora lungo diverse settimane, quindi l’impegno dev’essere costante, e soprattutto deve partire subito.

L’hanno ben capito i sostenitori delle tre classi sul podio, in particolare di quelli dell’elementare di Besenzone, che hanno portato la 5ªG a una meravigliosa medaglia di bronzo, mentre sono confermate le prime due posizioni che riguardano la 2ªB della scuola elementare di Ponte dell’Olio e la 4ªA della Mazzini di Piacenza.

Inoltre, potete finalmente osservare i frutti del vostro lavoro creativo, visto che tutti i punti derivanti dagli elaborati del primo tema sono stati inseriti. Un appunto da tenere a mente però è che questa classifica è aggiornata a qualche giorno fa, in modo da permettere tutti i controlli necessari. Quindi chissà, la situazione potrebbe già essere stata sconvolta di nuovo.

CLASSIFICA CHE CLASSE DI LUNEDI’ 7 NOVEMBRE