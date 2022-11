Che classe, classifica aggiornata e nuovo tema sul momento più bello a scuola

Inizia una nuova settimana, e il viaggio di Che Classe prosegue tra novità e sorprese. Prima di tutto la nuova classifica, aggiornata a qualche giorno fa, che mostra i progressi delle classi in gioco: in vetta si sfonda il “muro” dei 10.000 punti, e di gran lunga, con la 2ªB della primaria di Ponte dell’Olio che allunga sulla 5ªG di Besenzone, inseguita a sua volta dalla 4ªA della Mazzini di Piacenza.

A seguire, tantissime altre classi: la graduatoria di oggi si compone di ben 183 partecipanti! E intanto, è partito un nuovo tema nel quale impegnare le proprie doti creative ed artistiche. Le opzioni che vi avevamo proposto erano tre: “Il momento più bello a scuola è”, per sapere cosa amate maggiormente delle vostre giornate a scuola, mattine e pomeriggi, quali dei tanti indimenticabili momenti che trascorrete nell’area della scuola nella vostra quotidianità porterete nel cuore; “Il tuo ricordo più bello legato alla scuola è”, per sentirvi e vedervi raccontare un particolare episodio che vi lega alla scuola, che vi ha colpito, emozionato, reso felici; “Ciò che ti piace imparare a scuola è”, per conoscere non solo le vostre materie preferite, ma anche tutto ciò che ruota attorno alla vostra esperienza in aula, per esempio come si sta insieme, come si aiutano gli amici, come ci si comporta con gli insegnanti.

Ha vinto la prima opzione, quindi aspettiamo i vostri elaborati sul “momento più bello vissuto a scuola”. Il termine per l’invio di questi elaborati è fissato alle 23.59 di domenica 27 novembre. Come sempre, è necessario inviarli all’indirizzo [email protected], specificando scuola, località e soprattutto classe, in modo che i punti vengano assegnati correttamente: ogni elaborato vale cinque punti, ed ogni classe può guadagnarne fino a 50 per ogni tema.

CHE CLASSE! LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI LUNEDI’ 14 NOVEMBRE 2022