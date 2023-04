Gropparello diventa un museo a cielo aperto con le regine di Sergio Brizzolesi

Un museo a cielo aperto a Gropparello. Tutto pronto per l’inaugurazione della mostra itinerante tra la piazza e le vie del capoluogo della Val Vezzeno. Una mostra nata da tre esigenze particolari: celebrare l’arte del maestro Sergio Brizzolesi, valorizzare le bellezze del territorio e ridare un futuro alla sede della Società operaia, storico punto di riferimento per l’intera comunità. “Gropparello ha tanto da offrire sia dal punto di vista culturale che paesaggistico – le parole di Giuseppe Maggi, presidente dell’associazione che ha a carico l’ex cinema del paese -. Questa mostra fungerà da motore per attrarre turisti anche da fuori provincia”. Domani sarà una grande festa. Il taglio del nastro si terrà davanti ai locali del civico 16 di via Roma dove al suo interno sono esposte ottanta statue tra bronzi, ceramiche e terre cotte. All’inaugurazione sarà presente anche Roberto Reggi, presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano alla quale la Società operaia nei mesi scorsi ha inoltrato una richiesta di finanziamento per ristrutturare i locali in malora.

Anche la mostra intitolata “Le regine di Brizzolesi” sarà fondamentale per consentire i lavori di ristrutturazione. “Insieme al maestro – spiega Maggi – abbiamo deciso che tutte le statue esposte potranno essere acquisite attraverso donazioni e il 50% del ricavato verrà destinato alle opere di riqualificazione”. Oltre alle ottanta statue esposte al museo di via Roma, sono presenti sei installazioni nella piazza del paese e oltre trenta nel giardino davanti alla casa di Brizzolesi. “Apro le porte di casa a chiunque voglia vedere le opere che ho realizzato nel corso di una vita dedicata all’arte” commenta il maestro Sergio Brizzolesi.

“Ringraziamo di cuore il maestro – la gratitudine di Maggi -. Investiamo nella bellezza con l’obiettivo di regalare all’intera comunità della Val Vezzeno una Società operaia rinnovata che sappia ritornare punto di riferimento per convegni, eventi culturali e attività sociali”. La mostra itinerante durerà fino a ottobre e “nei prossimi mesi organizzeremo anche eventi collaterali” promette Maggi. Le opere esposte al civico 16 di via Roma saranno visitabili tutti i sabati, le domeniche e i festivi ma è possibile – per scuole e gruppi organizzati – concordare altre giornate durante la settimana chiamando al numero 329 2177861. Gropparello è ufficialmente un museo a cielo aperto.

