Grazie alle iconiche Fiat 500 mille euro alla Fondazione italiana per l’autismo

Di tutti i colori, di annate diverse, col tettuccio apribile e non, adornate di portapacchi o di targhe particolari. Si tratta delle mitiche Fiat 500 che hanno invaso le strade di città e provincia per partecipare al primo raduno cardioprotetto organizzato in sinergia con Progetto Vita. Un vero e proprio raduno della solidarietà quello organizzato nell’arco di questa giornata dal coordinamento di Piacenza del Fiat 500 club Italia.

Una domenica di passione e di divertimento che ha permesso di ricavare fondi per Unicef, l’ottavo circolo didattico e Angsa, associazione nazionale genitori soggetti autistici. “Una bellissima giornata tra le bellezze del nostro territorio” l’entusiasmo del referente Lorenzo Achilli durante la tappa organizzata nella corte di palazzo Farnese. A lui e a tutti gli appassionati dell’iconica automobile va il ringraziamento di Lucia Cervato, a nome di Angsa Piacenza: “Oggi è la giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo – le sue parole -, ricordiamo che per tanti il 2 aprile è tutto l’anno. Grazie agli organizzatori di questo meraviglioso evento abbiamo ricevuto 1.000 euro che abbiamo destinato alla Fia, fondazione italiana per l’autismo a favore della ricerca scientifica”.