La storia del cinema a Parco Raggio: dal 13 al 16 luglio torna “filmONfilm”

Appuntamento con la storia del cinema dal 13 al 16 luglio a Pontenure. La piccola grande festa del cinema in pellicola torna a illuminare il grande schermo di Parco Raggio, una cornice splendida per le proposte culturali.

Attraverso questa iniziativa speriamo di avvicinare le nuove generazioni alla settima arte e di far conoscere il vasto e prezioso patrimonio archivistico delle principali cineteche nazionali.

Evento reso possibile grazie alla fondamentale collaborazione della Fondazione di Piacenza e Vigevano e del Comune di Pontenure. Ingresso gratuito.

IL PROGRAMMA