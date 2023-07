Musica ed enogastronomia: a Pianello il 26 luglio torna la Via del Gusto

Mercoledì 26 luglio Pianello si trasforma in una Via del Gusto. Torna l’appuntamento che lega enogastronomia a musica e tanta socialità. Dalle 20 le vie del centro storico ospiteranno tante isole del gusto dove si potranno degustare piatti di ogni genere, ascoltare buona musica e soprattutto stare in compagnia. Ogni isola offrirà una specialità differente e sarà contraddistinta da diverso allestimento. “Grazie alla collaborazione di tutte le realtà locali – dice il vicesindaco Simone Castellini – riusciamo ad organizzare questo e tutti gli altri eventi che animano la nostra estate”. Il 30 si replica con una cena benefica a favore di Amop.

