Scarpette Rosse, stasera il film “The Grandmaster” basato sulla vita di Yip Man

Questa sera alle 20.30 “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà presentato da Barbara Belzini e dedicato al cinema, ha in programma “The Grandmaster”, un titolo del 2013 scritto e diretto da Wong Kar-wai, e interpretato dall’attore hongkonghese Tony Leung e dall’attrice cinese Zhang Ziyi, due volti molto noti del miglior cinema orientale degli ultimi trent’anni.

Il film è basato sulla vita di Yip Man, maestro di arti marziali realmente esistito, che fu il mentore di Bruce Lee: l’uomo vive nel sud della Cina dove pratica le arti marziali come passione personale. In seguito alla guerra cino-giapponese che sconvolge le province del nordest del Paese, si troverà a combattere con la figlia di un grande maestro per provare a diventarne il successore.