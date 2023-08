Filmaker di Sarmato tra i premiati a Montecatini con due cortometraggi

Doppio riconoscimento per i due registi amatoriali sarmatesi Claudio Braghieri e Rino Olivieri che sono stati premiati nei giorni scorsi a Montecatini al Festival cinematografico organizzato ogni anno dalla Federazione Italiana dei Cineblub (Fedic): i due autori, in rappresentanza del cineclub “Cattivelli” di Piacenza, sono riusciti a piazzare due dei loro cortometraggi in posizione di rilievo.

Il primo corto dei due cineamatori, che sono scesi a Montecatini per partecipare alla kermesse, è “Il gambero di fiume” realizzato con la scuola primaria Maserati di Sarmato e dedicato al progetto Life Claw per la reintroduzione del gambero nei nostri canali. Il filmato si è aggiudicato il premio “Salvaguardia dell’ambiente” ma quello di Montecatini è stato solo uno dei numerosi premi che il corto si è guadagnato negli ultimi anni: oltre a una menzione speciale del cineclub “Cattivelli”, a maggio 2022 si è classificato primo alla preselezione provinciale del concorso regionale “Acqua & Territorio” organizzato dall’Anbi Emilia Romagna (secondo di categoria a livello regionale e terzo assoluto per punteggio più alto tra tutti i 13 partecipanti). A novembre 2022 ha vinto la sezione “I Cortissimi d’acqua” dell’Amarcort Film Festival di Rimini e a novembre 2023 è stato tradotto in inglese per essere presentato ad alcuni ragazzi spagnoli arrivati a Castelsangiovanni con un viaggio Erasmus.

Olivieri è poi arrivato tra gli undici finalisti del premio “Fedic Short” con il documentario “Per non dimenticare” realizzato, sempre in collaborazione con Braghieri e con Giuseppe Balduini, in occasione dell’inaugurazione di un murales a Sarmato che ricorda il 40esimo anniversario della strage di Bologna. Pur non arrivando alla vittoria, il filmato – immagini e interviste in quell’occasione – è stato comunque meritevole di rientrare nella rosa dei finalisti.