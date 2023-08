Appennino Festival, concerto sul Pascolo con Hartmann e “Irish Tales” a Castelletto

Prima Val Nure e poi Val d’Arda. In questo fine settimana l’Appennino Festival tocca due vallate. Sabato 12 agosto alle 18 la rassegna diretta artisticamente da Maddalena Scagnelli approda al Pascolo dei due peri a Pianadelle di Farini per il “Concerto sul pascolo” con Christoph Hartmann, oboista dei Berliner Philarmoniker molto affezionato al Festival. Ad accompagnarlo saranno Maddalena Scagnelli al violino e Franco Guglielmetti alla fisarmonica.

Originario della Baviera, essendo nato e cresciuto a Landsberg am Lech, Hartmann ha studiato con Georg Fischer al Conservatorio di Augusta e ha proseguito gli studi con Günther Passin a Monaco di Baviera: già prima di terminare gli studi, lavora come oboista solista nel 1991 con la Filarmonica di Stoccarda e nel 1992 passa alla prestigiosa Filarmonica di Berlino.

Domenica 13 invece la rassegna è a Castelletto di Vernasca: nella chiesa, alle 17.30, verranno raccontati gli “Irish Tales”. A esibirsi sarà l’Ensemble O’ Carolan con Fabio Rinaudo, Elena Spotti e Luca Rapazzini. Rinaudo è una vecchia conoscenza del Festival e da circa trenta anni è attento studioso ed interprete della cornamusa, in particolare della Uilleann Pipes, la cornamusa irlandese, della Musette, la cornamusa del centro Francia e della Sordellina, zampogna italiana del primo Seicento. Rinaudo ha fondato le formazioni dei Birkin Tree (musica irlandese) e dei Liguriani (musica della tradizione nord italiana), con le quali si esibisce da decine di anni in prestigiosi festival in Italia ed in Europa. Nella sua carriera ha all’attivo più di 2750 concerti in Italia ed in Europa. Da anni presenta diverse conferenze dedicate alla storia della cornamusa in conservatori e musei. Ricordiamo gli appuntamenti svolti per il Conservatorio di Genova, di Torino, di Benevento, di Venezia e la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano. Ha all’attivo più di 85 lavori discografici riguardanti la musica tradizionale, la musica antica e la musica acustica, ha collaborato a trasmissioni televisive sulle reti Rai e Fininvest, con musicisti quali Angelo Branduardi, Riccardo Cocciante, Massimo Bubola e Giorgio Conte.