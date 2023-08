Appennino festival 2023: a Travo con la cantautrice Andrioli e la scrittrice Poli

Una cantautrice salentina pluripremiata e una scrittrice di un romanzo d’esordio sono le ospiti del prossimo appuntamento dell’Appennino Festival. Si tratta della cantante e percussionista Rachele Andrioli e della scrittrice Stella Poli, ospiti della serata di giovedì 24 agosto a Travo, nella piazzetta dell’asilo alle 21.15 (ingresso libero), che si inserisce anche nell’ambito delle Serate letterarie Giana Anguissola.

Ad aprire l’incontro sarà Poli con il suo romanzo d’esordio “La gioia avvenire” edito da Mondadori e arrivato finalista alla XXXIV edizione del Premio Calvino: l’autrice ne parlerà con la direttrice artistica del Festival Maddalena Scagnelli. Seguirà la salentina Andrioli con il suo spettacolo “Leuca”: la cantante è una delle artiste più apprezzate sulla scena della nuova musica popolare italiana e fonde il repertorio popolare pugliese con mondi diversi e nuovi, in una tensione persistente tra tradizione e trasformazione. Con “Leuca” Andrioli ha vinto quest’anno il “Premio nazionale città di Loano”, il più prestigioso riconoscimento per la musica di tradizione in Italia assegnato ogni anno alla migliore produzione musicale di ambito folk da una giuria composta da oltre cinquanta giornalisti specializzati e studiosi. L’album si è aggiudicato anche il “Premio Giovani”, riservato a musiciste e musicisti under 35.

