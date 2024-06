Montechino, torna “Musica in miniera”: festa, palo della cuccagna e Folk rock

Tutto pronto in Alta Val Riglio per la seconda edizione di “Musica in miniera”. Due giorni di festa organizzata al campo sportivo di Montechino dalla Pro loco con l’obiettivo di valorizzare le bellezze della piccola frazione che svetta tra le colline sopra Gropparello.

Dal gennaio 2020 un gruppo affiatato di residenti e villeggianti innamorati di Montechino ha creato un’associazione di volontariato che in questi anni ha contribuito a riportare eventi culturali, musicali e sportivi nel “Paese del Petrolio“. “Teniamo particolarmente al nostro paese, alla comunità che lo abita e desideriamo, attraverso le nostre iniziative, farlo apprezzare a più persone possibili” commenta Matteo Sichel, in rappresentanza della realtà associativa.

“Musica in miniera” sabato 6 e domenica 7 luglio

Sabato 6 luglio si alza il sipario sulla festa che già dal nome crea un ponte tra il passato della frazione, legato a stretto giro con l’estrazione di petrolio, e la voglia di dare un futuro anche culturale all’intera vallata. Si chiama infatti “Musica in miniera” e desidera alzare il volume sulle bellezze naturali e gli scorci panoramici attorno a Montechino.

L’apertura degli stand gastronomici è prevista per le 19.30. “Un’occasione per vivere un aperitivo particolare con vista sul tramonto – evidenzia il presidente Paolo Baffi -. Già dalle 20.30 sveleremo la grande novità rispetto all’anno scorso. Infatti sarà possibile sostenere e fare il tifo per le squadre iscritte alla gara semiprofessionistica del Palo della cuccagna“.

La musica naturalmente è la vera protagonista e dalle 22.30 tutti sotto cassa con Tony Dj e la compilation revival anni ’80, ’90 e 2000. La festa prosegue anche domenica sera con aperitivi e cene al tramonto con, sullo sfondo, l’esibizione di “Lovin Mushroom” e il loro Folk rock psicadelico.

“Abbiamo pensato a un evento per tutte le fasce d’età – sottolinea Baffi -. Da quando siamo nati come associazione è sempre emozionate vedere l’affetto di tante persone che vengono anche da lontano per passare momenti di condivisione nel nostro piccolo borgo. Ogni volta è sempre una piacevole scoperta”.

Domenica 4 agosto “La guerra dei pozzi”

Le iniziative estive della Pro loco Montechino non terminano con la festa del prossimo fine settimana. Per domenica 4 agosto, infatti, è prevista la camminata serale denominata “La guerra dei pozzi”. “Una passeggiata 6 chilometri tra i sentieri della libertà alla scoperta dei pozzi di petrolio e della resistenza partigiana – spiega Matteo Sichel -. Un evento che unisce storia, cultura e ambiente organizzato in collaborazione con il Museo della Resistenza piacentina e l’associazione Oltre la storia“. A seguire sarà possibile cenare al campo sportivo di Montechino per celebrare al meglio un’estate alternativa in Val Riglio.