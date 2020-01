A Bonaccini consensi dei grillini, il Pd rosicchia voti a tutti: analisi della vittoria

Il vincitore Stefano Bonaccini che fa il pieno di consensi, conquistando voti da Movimento 5 Stelle e astenuti.

La grande sconfitta, Lucia Borgonzoni, che non allarga il consenso oltre il centrodestra, anzi parte della coalizione storica cede voti a Bonaccini o si astiene. Pd che si consolida rosicchiando preferenze a tutti gli avversari, mentre grillini “in fuga” verso il Partito democratico, l’astensione e in parte anche la Lega.

Questa l’analisi del voto di domenica scorsa in Emilia Romagna effettuata da SWG su un campione rappresentativo di 1.700 elettori residenti in Emilia-Romagna.

REGIONALI – ANALISI DEI FLUSSI DI VOTO