Comune, sempre più pratiche viaggiano online

Pratiche sempre più a portata di click al Servizio Entrate del Comune di Piacenza. A partire da oggi, lunedì 2 marzo, numerose procedure che riguardano privati cittadini, ordini professionali e categorie economiche sono accessibili e gestite esclusivamente online.

In qualsiasi momento, accedendo con le proprie credenziali Spid alla sezione Servizi On Line del sito www.comune.piacenza.it, sarà possibile inviare nuove richieste e consultare lo stato di avanzamento di quelle già trasmesse per occupazioni di suolo pubblico permanenti e temporanee, passi carrabili e installazione di mezzi pubblicitari, con la sola eccezione dell’esecuzione di scavi, montaggio ponteggi, effettuazione di traslochi e allestimento di banchetti elettorali.