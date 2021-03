Nuovo hub Sda a Milano: “Per San Nazzaro una riduzione del traffico del 70%”

Il colosso della logistica Sda ha confermato che, proprio in questi giorni, è diventato operativo un altro loro centro nelle vicinanze di Milano. Secondo il sindaco di Monticelli, Gimmi Distante, grazie alla nuova apertura il carico di traffico sul territorio di San Nazzaro nei prossimi mesi dovrebbe calare di una percentuale che potrebbe oscillare dal 50 al 70%. Sda ha anche precisato di avere avuto ritardi per l’attivazione del nuovo hub a causa della pandemia.

Il calo di trasporti che arriveranno e partiranno da San Nazzaro, non dovrebbe incidere comunque sulla forza lavoro. Lo spostamento su Milano era già in programma da tempo e, visto anche il grosso sviluppo della logistica, lo stabilimento monticellese non verrà ridimensionato ma, certamente, rimarrà un punto di movimento merci importante. Viste le lamentele dei residenti, il Comune di Monticelli ha garantito un attento monitoraggio della situazione su ogni aspetto e sono già stati presi accordi per ulteriori incontri di verifica.