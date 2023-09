San Nazzaro da oggi capitale della motonautica con due Gran Premi

Fine settimana all’insegna della motonautica nel piacentino. A San Nazzaro (Monticelli d’Ongina) fino a domenica daranno spettacolo le imbarcazioni della F2, con la seconda prova del Campionato Mondiale 2023. A contorno del grande evento sfrecceranno anche gli scafi dell’Osy-400, per la terza sfida del Campionato Italiano 2023 con i giovani piacentini della C&B Racing Academy Martina Barbarini e Davide Scarpa coadiuvati da Alex Cremona che sta portando avanti un importante progetto di scuola di motonautica.

Abbiamo raggiunto un ottimo numero di iscritti, circa 20 imbarcazioni – spiega il presidente della Associazione Motonautica San Nazzaro Ezio Cremona – quindi attiriamo ancora la voglia di gareggiare dei piloti perché oltre a quelli che partecipano a tutto il Campionato, ci sono tre campioni che vengono appositamente a San Nazzaro per questo appuntamento. Per noi questo è un grosso premio. Sono ben 12 le nazioni rappresentate in questa seconda prova del Mondiale di F2. Un grande abbinamento con tutto il mondo. Siamo molto soddisfatti di essere l’unica associazione ad aver organizzato tutte le prove di Campionato Mondiale del circuito. Un ottimo risultato per una società ancora giovane come la nostra nata 35 anni fa. Siamo molto affezionati a questa categoria dove hanno iniziato anche i miei figli. Solitamente la F2 vuole l’esclusiva dell’evento, ma in questo caso ho chiesto fortemente spazio anche per i più giovani che sono il futuro di questo sport.