Detriti nel Po: sospese le gare di Boretto, Troglio resta campione italiano Osy400

Dolcetto o scherzetto? In pieno clima di Halloween, il fiume Po va in piena, raccogliendo detriti di ogni genere che, purtroppo, vanificano il regolare svolgimento del Gp Boretto Po. Gare sospese e classifica cristallizzata alla puntata di San Nazzaro quindi Francesco Troglio campione italiano, secondo Davide Scarpa e terza Martina Barbarini. Tutto come da copione.

Resta il rammarico per un doppio stop non preventivato – prima di Boretto anche la tappa di Cremona venne sospesa – che non ha concesso ulteriore spettacolo nella classe Osy400. Peccato, tutto rimandato al prossimo anno.