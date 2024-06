Motonautica: terzo titolo mondiale per il piacentino Max Cremona nella F250

I campionati mondiali di motonautica F250 e F125 si sono conclusi nel migliore dei modi con il dominio dei piloti italiani. Il piacentino Max Cremona ha ottenuto il suo terzo titolo consecutivo nella F250, mentre il reggiano Mattia Calzolari ha vinto nella F125 nonostante qualche difficoltà. Nella F500, il polacco Marcin Zielinski continua a dominare, mantenendo il punteggio pieno.

F250

Come dice sua mamma Iris, “si vince solo dopo aver passato il traguardo”. Anche quest’anno, Max Cremona ha sbaragliato la concorrenza dalla prima all’ultima manche, da Jedovnice a Boretto Po, per chiudere a Znin. Che dire di più di questo campione fatto in casa? Non ci sono parole, solo complimenti all’ennesima potenza. Sul podio finale sono saliti anche l’inglese Turner (argento) e il bulgaro Todorov (bronzo).

F125

Dopo il titolo europeo dello scorso anno, Mattia Calzolari ha conquistato il titolo mondiale 2024. La sua crescita continua, e meritatamente si siede sul trono mondiale dopo aver lottato a lungo con piloti ambiziosi come l’inglese Mantripp, il bulgaro Lyubanov (vincitore della prima manche a Znin) e l’eterno polacco Sinoracky. Bene anche Nicolò Darai (Effeci Racing) e il cremonese Ghiraldi.

F500

A casa sua, il polacco Marcin Zielinski ha dato un’ulteriore prova della sua classe cristallina, lasciando gli avversari indietro. Ad una tappa dalla fine, solo lo slovacco Robert Hencz ha ancora qualche piccola speranza. Gli altri si sono praticamente arresi: da Jung a Havas, da Aabrams a Loukotka. E il nostro Giuseppe Rossi? A Znin ha finalmente spezzato la serie negativa, collezionando un buon quarto posto.