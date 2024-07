Motonautica F125 e Osy400: a Tallin solo delusioni per Calzolari e Barbarini

Foto e servizio a cura di Roberto Lambri

A Tallin, nella ridente capitale dell’Estonia, solo delusioni e amarezze per i due piloti italiani più attesi, Mattia Calzolari e Martina Barbarini, impegnati nell’Europeo F125 e nel Mondiale Osy400 di motonautica.

F125

È andata male, anzi malissimo, la difesa del titolo a Mattia Calzolari. Il pilota reggiano ha vissuto un tranquillo weekend di sfortuna pura. A cominciare dalla prima manche dove è stato squalificato per non avere mantenuto la “linea” per proseguire con la seconda chiusa al settimo posto. Nella terza si “buca” un pistone per cui è ritiro ed infine il quinto posto della quarta manche viene vanificato da un giro di penalità . Diciamocelo: peggio di così non poteva andare e il decimo posto finale suona come uno dei ricordi più brutti nella giovane carriera di Calzolari. Sicuramente positivo, invece, il quinto posto finale del cremonese Daniele Ghiraldi con punta massima nella prima manche chiusa in quarta posizione. Il nuovo campione europeo è Joonas Lember, profeta in patria, che ha preceduto il polacco Sinoracky e lo svedese Wahlsten.

Osy400

In un lotto di 13 partecipanti, Martina Barbarini si è dovuta accontentare del decimo posto. La pilota cremonese, ottava nelle prime due manche, non è riuscita a migliorarsi nelle altre due subendo anche un giro di penalità . In ogni caso, pur al di sotto delle aspettative, Martina ha immagazzinato ulteriore esperienza in vista del campionato italiano dove dovrà vedersela con un certo signor Troglio. Per poi approdare, nel 2025, alla classe F125 con la barca comprata di recente dall’estone Peeba.

Il titolo è andato al polacco Strumnik, secondo lo slovacco Bazinsky, terzo il polacco Rochowiak.