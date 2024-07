Europeo F125 e Mondiale Osy400 nel weekend di motonautica a Tallin

Fine settimana vibrante per piloti e addetti ai lavori: la motonautica sarà di “casa” a Tallin (Estonia), con il campionato Europeo di F125 ed il Mondiale di Osy400.

F125

L’uomo da battere è lui, Mattia Calzolari da Boretto Po, già detentore del titolo e fresco fresco della vittoria nel Mondiale 2024. Il pilota reggiano ha tutte le carte in regola per confermarsi. Rispetto ai soliti avversari di stagione ci sarà un’insidia in più rappresentata dall’idolo di casa, Lember.

Ma il campo dei possibili protagonisti è largo, comprendendo sicuramente l’inglese Mantripp, il bulgaro Lyubanov, il polacco Sinoracky, il cremonese Ghiraldi e il veneziano della Effeci Racing, Nicolò Darai.

Osy400

L’unica italiana in gara è la cremonese Martina Barbarini in forza al Circolo Nautico San Nazzaro. In vista delle prossime tre gare del campionato italiano (in settembre) la ragazza ha dato un ulteriore saggio delle sue qualità facendo un figurone a fine giugno nel campionato Europeo penalizzata da una squalifica a ciel sereno dopo essersi piazzata al secondo posto. C’è una gran voglia di rivincita e Barbarini c’è la può fare.