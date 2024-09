Motonautica, Osy400 a Cremona la prima gara: Troglio protagonista

Sulle acque del Po a Cremona va in scena il primo appuntamento italiano della classe Osy400 e il mattatore è sempre lui, Francesco Troglio da Bobbio via Piacenza. Partito dalla pole, ha inizialmente sofferto il prepotente incedere di Martina Barbarini che però in rapida successione è stata vittima di un testacoda e successivamente di una collisione con il Caldarola. Troglio ha la meglio su Scarpa e su Luca Finotti che si ripresenta dopo un anno di stop.

In attesa della seconda manche, nel loggione della Mac Cremona, si parla di futuro prossimo che si chiama Boretto Po (12/13 ottobre) dove potrebbe (il condizionale è d’obbligo) andare in scena anche il campionato italiano in prova unica della F125. Infine, in data 2/3 novembre, una terza tappa di recupero Osy400 a San Nazzaro.

Seconda manche con Troglio che va in testa facile e con Martina Barbarini (con Gianni Fava come meccanico) che vola dalla settima alla terza posizione mentre Finotti parte in ritardo per poi finire quinto. Sul podio Troglio, Scarpa e Finotti. Quarto un generoso Matteo Covini.

Nelle classi promozionali GT30 e FJUNIOR ELITE la classifica finale ha premiato Andreani su Costa e Colonna oltre a Santi su Galofaro V. e Lo Greco.

A cura di Roberto Lambri