Motonautica: Francesco Troglio si gioca il titolo italiano nella Osy400 a Boretto Po

Ci sarà anche Mattia Calzolari, fresco campione europeo della F125, ad impreziosire l’ultima puntata del campionato italiano Osy400 in programma nel weekend a Boretto Po. Sfumata la partecipazione di Luca Finotti, campione del mondo F125, la stagione motonautica chiude i battenti regalando (molto probabilmente) l’ennesimo titolo italiano a Francesco Troglio attuale leader della classifica con un buon margine di punti sull’accoppiata Davide Scarpa – Martina Barbarini. Sulla carta, l’unico interrogativo aleggia su chi tra quest’ultimi due piloti salirà sul secondo gradino del podio. In gara, per crescere in esperienza, anche il veneziano Darai.

