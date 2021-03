“Diamo umanità al lavoro”: ad Amazon sciopero dei lavoratori. L’azienda replica

Al grido di “diamo umanità al lavoro” i sindacati dei trasporti hanno radunato questa mattina, 22 marzo, di fronte allo stabilimento Amazon di Castel San Giovanni centinaia di persone. Tra loro anche tanti driver: “Siamo costretti a consegnare anche 300 pacchi al giorno con ritmi di lavoro insostenibili” dicono alcuni di loro.

Presenti anche rappresentanti regionali nazionali e locali dei sindacati dei trasporti, che parlano di un’accezione a livello nazionale del 70 per cento dei 40 mila lavoratori della filiera Amazon. “Chiediamo che Amazon ci ascolti – hanno ribadito Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti – e si sieda al tavolo delle trattative. I lavoratori non sono algoritmi e noi non vogliamo parlare con una piattaforma digitale”.

Dal canto suo Amazon si difende. “I nostri dipendenti e i corrieri assunti dalle imprese terze che effettuano i servizi di consegna ricevono entrambi salari competitivi” si legge in una nota scritta dal colosso statunitense.

Amazon ricorda di “aver elargito lo scorso anno in due momenti diversi un bonus a titolo di riconoscimento e ringraziamento ai dipendenti del settore logistico e ai dipendenti dei fornitori terzi per il lavoro eccezionale svolto durante l’emergenza sanitaria”.

“Lavoriamo ogni giorno a stretto contatto con i fornitori di servizi di consegna – prosegue la nota – per consentire loro di pianificare adeguatamente le loro esigenze operative e per determinare quante consegne un autista possa effettuare in sicurezza durante la propria giornata lavorativa”.

