Consorzio Casalasco, fusione con il fondo QuattroR. Investimento da 100 milioni

Novità per il settore del pomodoro da industria. E’ di pochi giorni fa la notizia che il Consorzio Casalasco – il colosso cooperativo al quale dal 2015 afferisce anche Arp di Gariga a seguito di un processo di fusione per incorporazione – ha promosso un nuovo importante progetto in collaborazione con QuattroR, un fondo di gestione del credito, che promuove lo sviluppo di imprese italiane di medio-grandi dimensioni e che in questo caso ha investito 100 milioni di euro. L’obiettivo primario è quello di favorire il rafforzamento patrimoniale del Consorzio e supportarlo sul fronte finanziario nel suo sviluppo.

L’operazione verrà realizzata attraverso la costituzione di una nuova compagnia, Casalasco Spa, partecipata per il 51% dalla parte agricola e per il restante 49% dal fondo QuattroR, a seguito appunto di un investimento di 100 milioni di euro interamente sottoscritto da QuattroR. L’attuale management team guidato dal direttore generale, Costantino Vaia, viene confermato.

