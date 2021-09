Agazzano verso il voto. I progetti dei candidati per il sociale LE INTERVISTE

Si avvicinano le elezioni comunali del 3 e 4 ottobre. Nel Piacentino sono chiamati al voto otto comuni. Per la carica di sindaco di Agazzano scendono in campo: (in base all’ordine sorteggiato per la scheda): Maurizio Cigalini con “Lista civica L’altra Agazzano”, Dea De Angelis in Zorzetti con la lista “Green Agazzano Lista civica” e Arrigo Maestri con la lista “Progetto comune Maestri sindaco”. Il voto è previsto il 3 e 4 ottobre.

AGAZZANO, LE LISTE E I CANDIDATI SINDACO (in ordine alfabetico)

Ogni candidato ha a disposizione 30 secondi per illustrare i progetti relativi al sociale. Le interviste sono state realizzate in base all’ordine sorteggiato per la scheda elettorale.

GUARDA LE INTERVISTE