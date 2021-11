Solidarietà, Amazon dona tremila euro all’associazione Amici di Fontana

Amazon tende la mano al mondo delle associazioni. Il gigante della logistica ha donato ai volontari dell’associazione Amici di Fontana un contributo di tremila euro. I fondi serviranno ad acquistare attrezzature utili all’associazione che la scorsa estate ha organizzato un gettonatissimo amarcord in riva al Po e una cena di gala a Villa Braghieri.

I fondi raccolti durante la cena di gala gli Amici di Fontana sono stati donati alla casa protetta Albesani e, dato che solidarietà chiama solidarietà, ora quel gesto a favore degli anziani è stato ripagato da altrettanta generosità da parte di Amazon. “Per noi – ha detto il direttore generale Fabio Procopio – sostenere le realtà del territorio è un’attività essenziale”.

“Vogliamo – ha detto il sindaco Lucia Fontana – che la presenza di Amazon non sia avvertita come una presenza satellite rispetto al nostro territorio, ma come elemento fortemente integrato con la realtà locale”