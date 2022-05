Elezioni a Carpaneto, le priorità del programma del candidato Ferdinando Sidoli

Elezioni comunali. Il giro settimanale di domande ai candidati sindaco in lizza per Carpaneto prosegue con il secondo quesito a Ferdinando Sidoli. Dopo aver ascoltato le motivazioni della candidatura e la presentazione di sé, spazio alle priorità indicate nel programma.

Sessantanove anni, pensionato, già nei vertici Ausl locali e assessore per due mandati dall’84 al ‘94, Ferdinando Sidoli è uno dei tre candidati sindaco per il Comune di Carpaneto Piacentino, alla guida della lista civica “Carpaneto al centro”.