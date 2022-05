Elezioni a Bettola, Bruzzi: “Sviluppare l’agricoltura per creare posti di lavoro”

Agricoltura e allevamento sono i volani del lavoro nel futuro di Bettola secondo il candidato Mauro Bruzzi. In caso di vittoria alle prossime elezioni amministrative, la sua squadra si impegnerà a favorire attività di promozione dei prodotti tipici e progetti pilota nei settori agricolo-zootecnico ed artigianato.

“Il lavoro nel nostro territorio non può svilupparsi con dei capannoni – osserva Bruzzi -. Abbiamo un territorio fragile, un piano regolatore grandi insediamenti. I capannoni che ci sono attualmente potrebbero servire alle piccole imprese edili del posto. Ma non possiamo sperare che ditte della pianura si trasferiscano qui offrendo posti di lavoro. Per noi posti di lavoro significa sviluppare un territorio dal punto di vista dell’agricoltura, dell’allevamento rispettando l’ambiente. Occorre un marchio di identificazione a sostegno delle attività agricole e commerciali che permetta di creare una filiera tra la produzione e la vendita di prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento valorizzando prodotti tenuti nell’ombra come il tartufo o da sviluppare come prodotti del sottobosco, lavanda o piante officinali”.