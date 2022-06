Carpaneto: Andrea Arfani ancora sindaco. “Risultato oltre le aspettative”

Andrea Arfani è stato rieletto primo cittadino di Carpaneto. L’avvocato 33enne ha superato alle urne Ferdinando Sidoli e Patrizia De Micheli.

I RISULTATI

Il sindaco confermato, Arfani ha dichiarato ai microfoni di Telelibertà: “Abbiamo ripetuto per oltre un mese e mezzo che un lavoro di serietà e competenza paga. Si sono messo in due per cercare di ostacolarci ma li abbiamo doppiati. La gente ha capito la nostra proposta e ringrazio ogni singola persona che ha creduto in noi. Il nostro obiettivo è meritarci la fiducia di Carpaneto. Mentirei se dicessi che mi aspettavo questo risultato. Questo risultato va oltre ogni aspettativa. Da domani si ricomincia”.

Ferdinando Sidoli: “Non mi sento sconfitto, mi considero comunque vincente, abbiamo fatto un ottimo risultato, i nostri ragazzi hanno dato l’anima”.

Patrizia De Micheli: “Abbiamo vissuto un’esperienza bellissima, ringrazio tutti quelli che ci hanno votato e tutti i candidati e le candidate della mia lista perché hanno dato tutto. Auguro ad Arfani di fare bene e di rendere migliore il nostro paese. Faremo un’opposizione costruttiva per portare avanti tutti i punti del programma”.