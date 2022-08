Collegio uninominale della Camera, il Pd piacentino candida Beatrice Ghetti

Da giorni il Partito Democratico, con in testa il segretario provinciale Carlo Berra, è al lavoro per individuare un candidato disposto a competere nella sfida con il centrodestra nel collegio uninominale della Camera. La figura identificata dai dem è Beatrice Ghetti, consigliere comunale di minoranza a Vigolzone (lista civica Vigolzone Insieme), ex assessore del comune valnurese, segretaria del circolo Pd sempre di Vigolzone e attualmente membro della direzione provinciale del partito con delega a imprese e lavoro. Il collegio uninominale della Camera comprende la provincia di Piacenza più i comuni di Busseto, Fidenza, Fontanellato, Pellegrino Parmense, Polesine Zibello, Roccabianca, Salsomaggiore Terme e Soragna. Nella mappa pubblicata qualche giorno fa (di cui “Libertà” ha dato notizia nell’edizione del primo agosto), l’Istituto Cattaneo lo ritiene un collegio “sicuro” per la coalizione formata da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Ed in effetti è così storicamente. Nelle elezioni del 2018 il centrodestra ottenne il 47,4% e passò Tommaso Foti di FdI.

