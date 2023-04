Pd e Giovani dem: “Il 25 aprile non ha colore politico, ma deve unire i cittadini”

Anche il Partito democratico e i Giovani democratici di Piacenza hanno preso parte alle celebrazioni del 25 aprile. Dopo l’adozione del cippo di piazzale Genova in ricordo di cinque giovani partigiani uccisi a pochi giorni dalla Liberazione, i dem hanno aderito al corteo guidato dalle istituzioni locali.

“La festa della Liberazione non deve avere colore politico ma unire tutti i cittadini che oggi, anche grazie alle battaglie combattute dai partigiani, possono liberamente votare e scegliere il loro futuro” interviene il segretario provinciale del Pd Carlo Berra. “E’ nella necessità e nell’urgenza di non restare inerti di fronte a inaccettabili revisionismi, nel ribadire che il 25 aprile è la festa di un’intera nazione, oggi unita nell’onorare la memoria delle donne e degli uomini che, ribellandosi alla violenza e alle aberrazioni del nazifascismo, hanno dato la loro vita per la libertà del Paese. Per la nostra libertà”. Presente in piazza Cavalli anche il segretario dei Giovani democratici Andrea Capellini: “La resistenza non aveva un solo colore politico ma fu partecipata da persone che seppero mettere da parte le divisioni e combattere per una causa comune”.