“Reclutamento personale e fondi del Pnrr”. La Provincia a supporto dei Comuni

Diverse tematiche di stringente attualità sono state al centro dell’incontro tra Provincia di Piacenza e sindaci e tecnici dei Comuni del territorio che si è svolto nella sala consiglio dell’ente di Corso Garibaldi.

Nella prima parte dell’appuntamento si è parlato di una nuova e significativa opportunità di reclutamento per gli enti locali (già sperimentata con successo in altri territori, tra i quali la vicina Parma), ai quali gli uffici provinciali stanno lavorando da alcuni mesi. Una modalità più celere che consente agli enti locali di organizzare e gestire, in forma aggregata, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa la dirigenza.

“Abbiamo raccolto – spiega Monica Patelli, presidente della Provincia – le richieste di supporto in materia di assunzioni di personale che sono pervenute da diversi Comuni. Quello che si sta facendo va nell’ottica di dare risposte utili ai bisogni del territorio: è un obiettivo che perseguiamo con convinzione, mettendo a disposizione tutte le risorse possibili”.

La seconda parte del pomeriggio – facendo seguito, anche in questo caso, ad una richiesta pervenuta da diversi Comuni – è stata dedicata ad un approfondito incontro con il personale della Stazione unica appaltante della Provincia per fare il punto sugli appalti che occorrerà portare avanti nelle prossime settimane per le opere finanziate nell’ambito del Pnrr. Si è così proceduto ad un approfondito esame dei progetti di ogni Comune, in quanto questi appalti impongono una serie di parametri molto stringenti e hanno scadenze ravvicinate, il cui rispetto è particolarmente sfidante.