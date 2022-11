Stasera a “Nel Mirino” l’inclusione nell’ambiente lavorativo e scolastico

L’inclusione delle persone disabili nel mondo lavorativo e nell’ambiente scolastico. Dalle 21.00 di stasera, a “Nel Mirino” si tratterà delle importanti iniziative promosse da enti e associazioni del territorio volte a favorire un’ampia inclusione delle persone affette da disabilità.

Durante la puntata condotta dal direttore di Telelibertà Nicoletta Bracchi interverranno l’assessore al Welfare del Comune di Piacenza Nicoletta Corvi, il presidente della cooperativa L’Ippogrifo Davide Tacchini, la coordinatrice del servizio integrazione scolastica alunni con disabilità dell’Unicop Valentina Baldini e Cristiana Bocchi, direttore di Asp città di Piacenza. Con loro anche il giornalista Marco Vincenti che farà leva sull’importanza di continuare a investire in una rete il più diversificata possibile per rispondere alle esigenze delle persone con disabilità.

Nel corso della puntata sarà dedicato ampio spazio all’edicola degli abbracci sociali promossa dalla cooperativa L’Ippogrifo e all’inaugurazione del bistrot dei piccoli mondi: progetti nati proprio con l’intento di favorire esperienze lavorative e di indipendenza.

Nella seconda parte, invece, si parlerà del tavolo di lavoro “Imparare a scegliere per poter scegliere” ideato per favorire una riflessione sul tema dell’inclusione scolastica. Al termine della puntata, sempre sul canale 76 di Telelibertà, andrà in onda il documentario dal titolo “L’edicola dell’amore” realizzato da Alessandro Glorioso. Le repliche di “Nel mirino” sono in programma sabato alle 9.00 e alle 17.00, domenica alle 9.55 e alle 18.00.