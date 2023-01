L’Unione Bassa Valtrebbia e Valluretta spinge sul digitale, amministrazioni sul Cloud

Per l’Unione Bassa Valtrebbia e Valluretta il 2023 si apre all’insegna di una spinta verso la digitalizzazione che riguarderà nei prossimi mesi i comuni di Rottofreno, Calendasco, Rivergaro, Gragnano e Gossolengo: grazie all’aggiudicazione di appositi bandi finanziati con il Pnrr, saranno facilitati i servizi verso i cittadini e create nuove piattaforme per la condivisione dei dati.

È solo uno dei temi forti del nuovo bilancio di previsione dell’Unione, che è stato approvato nei giorni scorsi. Grazie ai finanziamenti ottenuti, infatti, si potrà abilitarsi al “cloud” cioè alla spaziosa “nuvola” virtuale sulla quale ogni amministrazione potrà caricare i dati senza aver più bisogno di supporti fissi di archiviazione: i dati potranno essere così accessibile in qualsiasi momento da qualsiasi luogo o condividi con le amministrazioni.

