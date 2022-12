Telelaser in azione sulle strade di Fabiano, Ancarano, Niviano e Roveleto

Da alcuni giorni è stato azionato il telelaser di ultima generazione della Polizia dell’Unione dei Comuni della Bassa Valtrebbia e Valluretta. Obiettivo: sanzionare direttamente sul posto dalle pattuglie chi non rispetta il limite di velocità sulle strade. I controlli, aumentati in vista del Natale, si sono concentrati su richiesta del sindaco Andrea Albasi sul territorio di Rivergaro, in particolare lungo le strade trafficate di Roveleto Landi, Ancarano Sotto, Fabiano, Niviano.

Il servizio su Libertà in edicola e su App