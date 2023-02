A Nel Mirino i timori della filiera agricola: prosegue l’allarme siccità

Ci si augurava che il peggio fosse passato lo scorso anno, invece il problema della siccità è purtroppo ancora ben presente e si ripercuote su tutta la filiera dell’agricoltura. Una criticità ormai costante che merita profonde riflessioni, e che Telelibertà affronterà questa sera a “Nel Mirino”, in onda dalle ore 21.00.

Il direttore Nicoletta Bracchi ne parlerà con diversi ospiti esperti in materia: il presidente del Consorzio di Bonifica Luigi Bisi, il presidente di Confagricoltura Piacenza Filippo Gasparini, il vicedirettore di Coldiretti Luca Piacenza, il titolare di Steriltom e Italtom Alberto Squeri e Giuseppe Castelnuovo di Legambiente.

Tra i temi trattati ci saranno gli interventi ordinari e straordinari del Consorzio di Bonifica, in particolare alle dighe del Molato e di Mignano, delle necessità che hanno alcune delle produzioni locali come quella del pomodoro, del latte, del mais, e di come la siccità stia minacciando seriamente le trasformazioni delle materie prime, l’inport e l’export.

Una situazione generale preoccupante visto che il livello del fiume Po è ormai ai suoni minimi sotto lo zero idrometrico. Le repliche di “Nel Mirino” andranno in onda sabato alle 9.00 e alle 17.00 e domenica alle 18.00.