Nuova candidata a Castelvetro: Albanesi guida una lista civica

È Francesca Albanesi la seconda candidata alla poltrona da sindaco di Castelvetro. Dopo Silvia Granata, che segna la continuità con l’attuale amministrazione guidata da Luca Quintavalla, è quindi arrivata la prima sfidante in una corsa che, come anticipato, sarà a tre.

Francesca Albanesi ha trentacinque anni, diplomata al liceo scientifico, ha conseguito una laurea triennale in beni artistici e una laurea magistrale in storia e critica dell’arte. Vive a Castelvetro con il compagno Oscar, che sposerà tra pochi mesi, e la figlia Gaia. Lavora da nove anni in uno studio privato.

“Oggi, anche con emozione, ho il piacere di annunciare la mia candidatura – ha commentato e spiegato la stessa Albanesi nella sua prima dichiarazione –. La lista che mi sostiene è civica e si chiama “Castelvetro Futura”. Abbiamo, io e il mio gruppo, un progetto ambizioso, un programma serio e concreto che rappresenta i nostri ideali, ma soprattutto siamo riusciti a formare una squadra di persone affidabili e appassionate, un giusto equilibrio sinergico tra chi già negli anni ha acquisito esperienza in ambito amministrativo e chi si affaccia per la prima volta nella realtà politica locale, con la quale vorrei portare nel paese un’ondata di novità di cui crediamo ci sia bisogno. Il nostro impegno sarà amministrare con serietà, trasparenza ed equilibrio: per farlo ascolteremo tutti con attenzione vera e senza steccati ideologici, affinché i nostri concittadini si sentano sempre coinvolti nella gestione della cosa pubblica. Castelvetro Futura è una lista in movimento verso il domani, che si presenta per portare al nostro paese nuove prospettive”. Il resto del gruppo sarà presentato a breve, ma il riferimento alle persone che hanno già un’esperienza politica, non può che fare riferimento alla madre di Francesca, che è Maura Gandolfi, attuale consigliera di minoranza del gruppo “Lega per Salvini Premier”.