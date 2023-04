In più di 200 a Rivergaro per la Statale 45. “Ci lasciano mezza casa, alziamo la voce”

Almeno duecento persone ieri nel salone parrocchiale di Rivergaro all’assemblea pubblica convocata dall’associazione Residenti e Utenti Statale 45 per discutere la situazione degli espropri annunciati da Anas per la realizzazione della variante Rivergaro-Cernusca. Libertà aveva sollevato il caso sul giornale di lunedì e martedì. Intervenuti ieri Fabrizio Binelli di Legambiente, Giorgio Vecchiattini dell’associazione e l’avvocato Umberto Fantigrossi. Erano presenti anche diversi amministratori di Rivergaro tra cui il sindaco Andrea Albasi. I cittadini – circa 300 i coinvolti dagli espropri in 180 terreni – si dicono pronti a diverse azioni per far sentire il loro no agli aspetti dell’opera che considerano troppo impattanti rispetto ai possibili benefici.

